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Erdoğan'dan KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır." dedi

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.11.2019 19:27 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 19:38
Erdoğan'dan KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur. Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Erdoğan'dan KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü mesajı
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