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duyurdu! Harekat bölgesinde teröristlere ait 50 anti tank mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nca '' bölgesinde terör örgütü /YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.11.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 15:09
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Harekat bölgesinde teröristlere ait 50 anti tank mayını bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından depo olarak kullanılan okulda anti tank mayınları bulundu

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Harekat bölgesinde teröristlere ait 50 anti tank mayını bulundu
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