YPG kampından kaçıp ailelerine kavuştular

Güvenlik güçleri PKK/YPG ile mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da ailelerle işbirliği yapıp, örgütün ağına düşen çocukları kurtarıyor. İstihbarat birimleri 4 yıl önce biri Diyarbakır diğeri İstanbul'dan PKK/ YPG saflarına katılan 2 teröristin ailesi ile işbirliği yaparak, onları örgütün elinden kurtardı. Hatay Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve TEM şubesi ekipleri PKK/YPG içinde olan Diyarbakırlı Reber kod adlı Mehmet Ç. (20) ve Vanlı Ebu Ali kod adlı Vedat I.'nın (20) aileleriyle irtibata geçti. Aileler YPG saflarındaki çocuklarıyla telefonla görüşerek, "Gelin devlete teslim olun" dedi. İki örgüt mensubu da ailelerine kavuşmak isteyince operasyon için düğmeye basıldı. Tel Rıfat'daki örgüt karargâhından çıkmayı başaran iki terörist, 36.5 km'lik yolu aşarak Afrin sınırına ulaştı. Mehmet Ç. ve Vedat İ. Afrin'den Hatay sınırına kadar getirilip, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerine teslim edildi. Yemekbanyo gibi ihtiyaçları karşılanan iki terörist ailelerine kavuştu. Gözyaşı ve ağıtların yükseldiği buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. 4 yıl sonra ailelerine kavuşan Mehmet Ç. ve Vedat İ., "Affedin bizi. Ne olur. Hem kendi hayatımızı hem sizin hayatınızı 4 yıldır zehir ettik" dedi. İki terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.



'GELİN DEVLETE SIĞININ ORASI İYİ BİR YOL DEĞİL'

Evlatlarına kavuşan ailelerden Mehmet Ç.'nin babası K.Ç., "Devletimize sığındığı için Allah'a şükrediyorum. Dağdakilere sesleniyorum gelin devlete sığının, orası iyi bir yol değil " dedi. Anne Ç.Ç 'de " İnşallah herkes ailesine kavuşur" diye konuştu. Teröristlerden Vedat İ.'nin babası İ.İ. ise "Biz kavuştuk umarım Diyarbakır'daki anneler de çocuklarına kavuşur" dedi.

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