Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama: "Artık affı yok!"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıdada 7 bin personelden oluşan dev bir kontrol ve denetim ordusunun iş başında olduğunu belirterek, halkın sağlığıyla kimsenin oynamasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Pakdemirli, gıda güvenirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgileri sunacak uygulamalar geliştirileceğini açıkladı. Bakanlığın 2020 bütçesinin görüşüldüğü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Pakdemirli, gıda güvenliğine değindi.

TAĞŞİŞE YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Türkiye'de yanlış iş yapana nefes aldırılmaması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Bu konuyla ilgili, kanunla ilgili tekrar karşınıza geleceğim. En büyük yardım sizden gelecek çünkü bugün ben cezaları artırdım, 20 bin lira ceza ama bazen tağşiş o kadar fazla kâr getiriyor ki 20 bin lira adam için önemli olmayabiliyor. Adam gidip aynen başka bir isim altında, başka bir işletmeyle işini yapmaya çalışıyor" dedi.

BİR YILDA BİR MİLYONU AŞAN DENETİM

Pakdemirli, risk esaslı olarak Türkiye genelinde yürütülen kontrollerde geçen yıl 1 milyon 124 bin 918, bu yıl ise ekim itibarıyla 985 bin 188 gıda denetimi yapıldığını açıkladı.7 bin uzman personelle dev bir kontrol ve denetim ordusu oluşturulduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Toplam 138 adet kamu ve özel laboratuvarda gıda analizi yapılıyor. 123 gıda kontrol laboratuvarı TÜRKAK tarafından akredite edildi. Dün olduğu gibi bugün de halkın sağlığıyla kimsenin oynamasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Sağlıksız gıda üreten taklit ve tağşiş yapan gıda firmalarının kamuoyuna ifşa edildiğini hatırlatan Pakdemirli, "2012- 2019 yılları arasında 21 kez kamuoyuna açıklama yapıldı. 2 bin 444 parti ürün taklit-tağsis kapsamında, 372 parti ürün ise içerisinde bulunmaması gereken unsurlar nedeniyle ifşa edildi" diye konuştu.

50 BİN CEZAİ İŞLEM

ALO 174 Gıda Hattı'nın bugüne kadar toplam 2,2 milyon kez arandığını belirten Pakdemirli, "Yapılan aramalardan ihbar, şikâyet kapsamında olan 645 bin başvurunun 643 binini sonuçlandırarak denetimler kapsamında 50 binden fazla cezaî işlem uyguladık" ifadelerini kullandı.

EYLEM PLANINDA GIDA GÜVENLİĞİ

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019-2023 Strateji Eylem Planı'nda da gıda güvenliği konusuna büyük yer ayrıldı. Bakanlık, önümüzdeki 4 yıl boyunca gıda ve yem resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini artıracak. Gıda güvenirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgi sunulacak ve uygulamalar geliştirilecek. Buna ek olarak hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan veteriner sağlık ürünlerinin kaliteleri yükseltilecek.

5 YILI PLANLAYIP 25 YILA IŞIK TUTULACAK

Öte yandan Tarım Orman Şurası'nın 18 Kasım Pazartesi günü açılışı yapılacak. Bakan Pakdemirli, tarım ve ormancılıkta 5 yılı planlayarak, gelecek 25 yıla ışık tutulacağını söyledi. 2023 yılında teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazide modern sulama şebekelerinin oranını yüzde 31'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, "Türkiye'de toplulaştırmaya uygun 14,3 milyon hektar alanın 8,2 milyon hektarında çalışmalara devam ediyoruz. Toplulaştırması tamamlanan alan 4 milyon hektar. 2020 yılında da çalışmaları devam eden 1 milyon 430 bin dekar arazinin tescil işlemlerini bitirmeyi planlıyoruz.10 yer altı barajı da yapmayı planlıyoruz" bilgisini verdi. Gelecek yıl depoların hazır olması halinde kayısıda da piyasaya gireceklerini dile getiren Pakdemirli, et ithalatını da bitireceklerini aktardı.