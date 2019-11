Terör videosu Trump’ı çok etkiledi

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili bir kitabı senatörlere verdik. Senatörlerin hepsine de set olarak göndereceğiz. Zaten bütün dünyanın gözü önünde de söyledim. İstediğimiz noktada değiller. Yılmadan takipçisi olacağızPatriot sebebiyle S-400'ü bırakmam . "S-400'ü kaldırın teklifini egemenlik haklarımızda tasarruf olarak görürüz" dedik. Bir ülkenin başkanı teröristle nasıl görüşür? Terörü akladılar pakladılar. Bunu söyledim. Tepkileri olmadıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye yaptığı çalışma ziyaretinden Türkiye'ye hareketi öncesi Amerika Diyanet Merkezi'nde Türk gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. İşte Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:Sorunların karşılıklı saygı ve milli çıkarlar temelinde çözümü için Sayın Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu söyleyebilirim. Trump'a karşı olan çevrelerin ilişkilerimizin bozulması için yoğun bir çaba içinde olduğunu da ifade etmemde fayda var."Patriotları alırken S400'ü tamamen kaldırma teklifini biz egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz ve kesinlikle doğru bulmuyoruz. Aynı şeyi Yunanistan için bugüne kadar hiç söylemediniz. Şu anda Yunanistan'da S300 var. Orası için hiç böyle bir ses çıkmadı" dedik."S-400 F-35'le koordineli bir savunma sistemi değil" diyorlar. Zaten F-35'i vermiyorsun ki. Bu da ayrı bir olay. Biz de bununla ilgili bir çalışma yapalım ve neticeleri görelim dedik. Temmennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu bir netice alırız. Fakat ben burada da yine Trump'ı çok daha yapıcı gördüm.FETÖ'nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik. Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların göndereceğiz, büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız. Ferit Abdi Şahin'in sorumlusu olduğu Türkiye'deki terör saldırılarıyla ilgili videoyu da izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala "Türkiye Kürtlere karşıymış" gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın. Bizim Güneydoğu başta olmak üzere o bölgelerin yaptığımz yatırımı hiçbir hükümet yapmamıştır. Kendilerine "Bir gezin oraları. Kürtlere olumsuz bir yaklaşım var mı, yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına 'Bunlar Kürt' diyorsunuz. Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz" dedim.CIA, Ferit Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belge ile bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de "Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz" dedik. Gizli bir belge.FETÖ'yle ilgili durumu 5 senatöre ve Trump'a izah ettim. Zaten basın toplantısında da dünyanın gözü önünde söyledim. Ama şu an bizim beklediğimiz noktada değiller. Söylediklerinde elle tutulur bir şey yok. Biz şimdi yine bütün adli deliller ile dosyaları kendilerine verdik. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz.Senatörlerin gelmesi teklifini Trump kendisi yaptı. Onları benim ikna etmemi istedi. Ben dedim ki "Sayın Başkan uygun bulursanız Kongre'ye hitap edeyim. İşin aslını benden duysunlar böyle daha isabetli olur." Sayın Trump "Bu işi basın toplantısı ile yapalım. Soru cevaplarla ulaşmak istediğimiz yere ulaşırız. Şimdilik Senato'dan bir grubu alalım. Onlarla konuşmamızda fayda var" dedi. Buraya öyle geldik.Kılıçdaroğlu'na da 'mektup iade edildi' diye bir haber vermek lazım. ABD gibi bir ülkenin başkanı böyle bir teröristle nasıl görüşür? Biz bu şekilde uluslararası terörle mücadeleyi nasıl yürüteceğiz? Bir terörist önemli bir devletin başına arabuluculuk için böyle bir terörist teklif edilebiliyorsa bu işin suyu çıkmış demektir. Yani terörü akladılar pakladılar. Bunu basın toplantısında söylediğime göre ikili toplantıda hayli hayli söyledim. Tepkileri olmadı.3-4 Aralık NATO Liderler Toplantısı'nda güvenli bölgeyi gündeme getireceğim, tavır ne olacak göreceğiz. Bu iş lafla olmuyor."Demografik yapıyı mı değiştiriyorsunuz?" diyorlar. Bizim derdimiz Türkiye'de olanları bir an önce kendi topraklarına kavuşturmak. Gayretimiz bunun için. Yapacağımız iş bu. Trump dedi ki "Bunları vatandaş olarak alamaz mısınız?" Dedik ki "Biz zaten şu anda seçici olarak alıyoruz. Fakat kötü şartlarda yaşayanlar da var. Biz istiyoruz ki bunları kendi topraklarında çok daha huzur içinde yaşama imkanı bulsun. Trump "Bu konuda ben Avrupa ülkelerine gerekli çağrıyı yaptım" diyor. Kendisi "Biz şu kadar veririz" demedi ama ben zorlayacağım.Bizim şu anda Rusya ile ikili, stratejik ilişkimiz var. Nedir bu stratejik ilişki? Doğalgaz meselesi. "Hakkınızdır devam edin ama S400'lerin üzerinden de traktörle geçin" gibi laf ediyorlar. Dedik ki böyle bir şeyi yapmak bir defa mümkün değil. Bunu kendilerine açık açık söyledik. Ben şimdi Patriot sebebiyle S400'ü bırakamam ki... Sen bana Partiot vereceksen ver. Yunanistan'a aynı şeyi söyleyebiliyor musun? Söyleyemiyorsun. Peki Türkiye'ye niye bunu söylüyorsun? Orada S-300 var. Hadi ona da sat Patriot. Bizim elimizdeki donelerimiz güçlü. Adımlarımızı da ona göre atacağız.S-400'ü alıyoruz. Bir parti kaldı sadece. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "NATO üyesi ortaklarımızın hangi silahı alacağının ya da almayacağının kararını biz vermeyiz. Bu kendi takdirleridir" diyor. Onlar da hiçbir şey diyemediler. ABD'yle görüşmeler neticesinde bizim geleceğimiz yer bundan daha farklı olmayacak. Yine budur. Rusya'dan yılda 20-25 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Avrupa bu hattan bizden doğalgaz çekecek. Putin orada da çok mert bir davranış yaptı. "Türkiye kime olur verirse biz de ona veririz" diyor.VİDEODA Ferit Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) Türkiye'de sorumlusu olduğu saldırılar tek tek sıralanarak, ABD'li yetkililere 'When does this end?' yani "Bu terör ne zaman sona erecek?" sorusu soruldu. İşte videoda yer alan, terörist Ferhad Abdi Şahin'in saldırıları:27 Temmuz 2008'de Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin öldüğü, 154 kişi yaralandığı saldırı.16 Temmuz 2005'te İzmir'de 6 kişinin öldüğü saldırı.2006'da Antalya'da 4 kişinin ölümüne, 87 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırı.1991-1995 arasında 29 polis karakoluna düzenlenen 5 kişinin öldüğü saldırılar.1996'da, Hakkari/Çukurca'da sivilleri taşıyan minibüse düzenlenen ve 17 kişinin öldüğü, 8 kişi yaralandığı saldırı.5 Ekim 1993'te Güneydoğu'da 35 kişinin öldüğü, 22 köy evinin ateşe verildiği saldırılar.20 Ağustos 2008'de 13 polisin şehit edildiği intihar saldırısı.20 Eylül 2011'de Ankara'da 5 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bombalı saldırı. Videoda Ferhat Abdi Şahin'in Abdullah Öcalan'la olan bağı da belgelerle ortaya konuyor.(Geçmişte Türkiye dostu olarka bilinen senatör Lindsay Graham'ın Türkiye karşıtı cephenin sözcülüğüne soyunmasıyla ilgili soru üzerine) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı.Bir tanesi dedi ki "Rusya mı size düşman ABD mi?" Yani bunlar bu şekilde siyasetçi. Böyle bir siyaset anlayışı olur mu? Bizim ağzımızdan illa öyle bir şey koparmak istiyorlar. Böyle şey olmaz.Bu siyaset bitti artık.BİZ dedik ki bizim Suriye'nin petrolünde gözümüz yok. Ama sizin var... Mefhumu muhalifinden denir ya... Zaten orayı paylaşanlar, paylaşmış. Kamışlı malum, Deyrizor malum.("Suriye'nin yeniden inşası için petrol gelirinin kullanılması teklif edilebilir mi?" sorusu üzerine) Benim şu anda hafıza kaydımda o var. Amerika'ya ve Rusya'ya gerekirse bizim onu teklif etmemiz lazım.