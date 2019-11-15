YPG’nin bombacısı böyle yakalandı

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Terör örgütü PKK/YPG, geçen Ağustos ayında, bir kadın teröristi, turizm bölgelerinde sansasyonel bombalı eylem yapması için Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nden ülkeye soktu. Yanında bulunan Suriye uyruklu terörist Halil M. (26) ile birlikte Adana'ya gelen bombacı Elif K. (25), aile görüntüsü vermek için eşarp taktı. Arapça konuşan teröristler, polislere de sahte Suriye kimliği verdi. Emniyette sorguya alınan Elif K., Türkçe bilmiyormuş gibi davranarak sürekli Arapça ve Kürtçe konuşmaya başladı. Ancak, Türkçe konuşmalara verdiği tepkilerden, Türk olduğu anlaşıldı.Bunun üzerine gerçeği itiraf eden Elif K., 2004'te Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'inci sınıfta okurken PKK'ya katıldığını, uzaktan kumandalı ve zaman ayarlı olmak üzere 13 farklı çeşitte bomba yapmayı bildiğini anlattı. Sahte kimlik düzenleme, sabotaj, suikast, metropoller de saldırı gibi eğitimler de aldığını söyleyen Elif K., PKK'nın sözde kuvvet eğiticisi olduğunu öne sürdü. YPG saflarına geçen terörist kanlı eylemin nerede yapılacağı bilgisinin kendi inisiyatifine bırakıldığını anlattı. Terörist kararı keşif yaptıktan sonra vermeyi planladığını söyledi.Elif K., Türkiye'ye daha önceden sokulan bomba ve malzemelerinin gizlendiği yerin koordinatlarını polise verince ekipler, kavanoz içinde 7 litre nitrometan anilin karışımı sıvı patlayıcıyı da ele geçirdi. Bu patlayıcının 2016'da Ankara Güven Park'ta 34 kişinin öldüğü bombalı eylem de kullanılan patlayıcıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Parmak izi bırakmamak için ehliyet dahi almadığı belirlenen Elif K. ve kocası rolündeki Suriyeli Halil M. ile iki teröristi para karşılığında ülkeye kaçak yollarla sokan H.Ç. ve O.S. tutuklandı.