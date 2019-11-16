Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > MSB'den Barış Pınarı açıklaması

'den açıklaması

: " Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü /'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."

Giriş Tarihi: 16.11.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 16:18
MSB'den Barış Pınarı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar 988 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 442 mayının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların, bölge halkının güvenliği için PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den Barış Pınarı açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN