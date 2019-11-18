Milletin anne, eş ve kızlarına tecavüz isteyen Mehmet Avcı'nın bir örgüt lideri gibi davrandığı görüntüler çıktı!

Kocaeli'de toplumun bir kesimine yönelik nefret, kin söylemleriyle gündeme gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmesini istediğini söyleyen Mehmet Avcı isimli şahsın bir örgüt lideri gibi bu planları hayata geçirmek üzere çalışmalar yaptığı, yanına aldığı insanlara "Bana ihanet etmeyeceğine yemin et" şeklinde telkinlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Erdoğan ve AK Partilileri sallandıracağım diyen Mehmet Avcı böyle örgütlemiş!

TOPLUMUN BİR KESİMİNE TECAVÜZ İSTEDİ

Avcı'nın önce Başkan Erdoğan'ı destekleyenlerin kadınlarnıa tecavüz edilmesini istediği görüntüleri ortaya çıkmış. Gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine yeni videolar da çeken isim yeniden gözaltına alındı.

"SALLANDIRACAĞIM" İMASI

Avcı'nın daha sonra yine aynı kitleye yönelik idam iması bulunan videolarının da ortaya çıktığı görüldü.

Millete küfreden, eş, anne ve kızlarına tecavüz edilmesini isteyen Mehmet Avcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

SON VİDEOSUNDA BİR ÖRGÜT LİDERİ ESADIYLA YEMİN ALIYOR

Avcı'nın son olarak ortaya çıkan videosunda da tıpkı bir örgüt lideri gibi "Kendimce çözümler buldum" dediği planlarını hayata geçirmek için yapılanma oluşturduğu ve yanına aldığı insanlardan ihanet etmeyeceğine dair yemin aldığı görülüyor.