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'teki o suikastın görüntüleri ortaya çıktı

’te bir kafede otururken suikaste kurban giden iş insanı öldürülme anı kamera görüntüleri ortaya çıktı. Suikastçi ağır adımlarla kafeye ilerlerken bir yandan da silahına susturucuyu takıyor. saniyeler içerisinde iş insanını öldüren katil zanlısı hızla olay yerinden kaçıyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 21:30
Fatih'teki o suikastın görüntüleri ortaya çıktı

Olay geçen hafta Fatih'teki bir otelin kafesinde meydana geldi… Katil silahına susturucuyu taktı ve tek kurşunla iş insanı Saimait Airken'e ateş ederek hızla olay yerinden kaçtı.



Ağır yaralanan iş insanı Airken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

700 MİLYON DOLARLIK SORUŞTURMAYA ADI KARIŞMIŞTI

Gümrük işiyle uğraşan iş insanı Saimait Airken'in isminin Kızgızistan'dan 700 milyon Dolar paranın yurt dışına çıkarılması soruşturmasına karıştığı öğrenildi.



KATİL'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası aralarında Suriye uyruklu 1 kişinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı olayı bin Dolar para karşılığında işlediğini itiraf etti.
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Fatih'teki o suikastın görüntüleri ortaya çıktı
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