Fatih'teki o suikastın görüntüleri ortaya çıktı

Olay geçen hafta Fatih'teki bir otelin kafesinde meydana geldi… Katil silahına susturucuyu taktı ve tek kurşunla iş insanı Saimait Airken'e ateş ederek hızla olay yerinden kaçtı.







Ağır yaralanan iş insanı Airken kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU

Gümrük işiyle uğraşan iş insanı Saimait Airken'in isminin Kızgızistan'dan 700 milyon Dolar paranın yurt dışına çıkarılması soruşturmasına karıştığı öğrenildi.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası aralarında Suriye uyruklu 1 kişinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet zanlısı olayı bin Dolar para karşılığında işlediğini itiraf etti.