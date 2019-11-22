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Ekipler operasyon sırasında tespit etti! Düğün magandaları kalaşnikofları bakın nereye saklamış

'de jandarma ekiplerinin düğünlerde havaya ateş eden kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin, evindeki kalaşnikof tüfeği eşinin üzerindeki şalvara sakladığı belirlendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.11.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:25
Ekipler operasyon sırasında tespit etti! Düğün magandaları kalaşnikofları bakın nereye saklamış

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde havaya ateş eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞLAR

İstihbari çalışmalar sonucu, Ağaçaşar köyünde yaşayan A.G. (59) ve R.G'nin (35) geçmiş tarihlerde düğünlerde AK-47 kalaşnikof tüfek ve tabancalarla ateş ederken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları tespit edildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan R.G'nin evinde, baskın sırasında eşinin üzerindeki şalvarın içine gizlediği AK-47 kalaşnikof tüfek ile buna ait 2 şarjör ve 32 fişek bulundu. A.G'nin evinde ise Thompson marka ruhsatsız makineli tabanca ve buna ait şarjör, 2 av tüfeği, 69 fişek ve 144 tabanca mermisi ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Ekipler operasyon sırasında tespit etti! Düğün magandaları kalaşnikofları bakın nereye saklamış
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