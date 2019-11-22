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  • Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

Jandarma komando timlerinin yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonlarında kullandığı nano drone ile gerçekleştirdikleri tatbikat nefes kesti. Tatbikatta metruk bir binaya keşif için ilk önce nano drone gönderilip gözlem yapılıyor sonra komandolar sis bombaları atıp girdiği o anlar gerçeğini aratmadı.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 13:40
Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

İstanbul il Jandarma komando Alay Komutanlığında gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

PD-100 kişisel keşif sistemi (Nano dronlar) kullanıldığı tatbikatta Jandarma Komandoları dosta güven düşmana korku verdi.

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Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

Senaryo gereği teröristlerin bulunduğu bir binaya girecek olan jandarma komandoları ilk önce ormanlık araziden geçiyorlar.

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

Ardından senaryo gereği teröristlerin bulunduğu metruk bina güvenli bir şekilde sarılıyor.

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

Tim komutanı drone operatörünü gözlem yapması için hazırlanmasını söylüyor.

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

Drone operatörü Jandarma komandosu ise metruk binanın çevresinde keşif uçuşu yapıp binanın içerisine gözlem yapmak için drone ile giriyor.

Dosta güven düşmana korku salıyor! İşte Türk komandosundan nefes kesen tatbikat

Gerekli görüntü ve bilgiler alındıktan sonra komandolar binanın içerisine sis bombası atarak baskın gerçekleştiriyor.

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