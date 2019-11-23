Muharrem İnce: Yarın 13'te basın toplantısı yapacağım

Gazeteci Rahmi Turan'ın "Erdoğan ile görüşen isim CHP'li Muharrem İnce"dir açıklamalarının ardından iddiaların odağı olan İnce, resmi twitter hesabından; "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" açıklamasını yaptı.

İddialar ile ilgili dün akşam Barış Yarkadaş'a mesaj gönderen Muharrem İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" ifadelerini kullanmıştı.