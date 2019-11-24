Mülteci çocuklar için teşekkür yağdı! “Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu”

IPA, yönetim toplantısını "Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlığı ile ilk kez İstanbul'da gerçekleştirdi. Yeni dönem IPA Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu'nun girişimleriyle bu yıl İstanbul'da düzenlenen toplantıya 25 farklı ülkeden pediatri birlik temsilcileri katıldı. Alden Türkiye'nin mülteci çocuklar konusunda 'süper' bir iş çıkardığını ifade ederek "IPA özellikle 'yerinden edilmiş' çocukların sağlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte. Türkiye'de olduğumuz için çok memnunuz çünkü Türkiye bu konuda gerçekten süper bir iş çıkardı. Mülteci kamplarını ve okullarını ziyaret etme fırsatını buldum ve gerçekten orada gördüğümüz işlerden çok etkilendik. Türkiye'nin bu konuda bir model oluşturduğunu düşünüyoruz. Pediatristler olarak hükümetler ile pediatristler arasındaki işbirliğine dair iyi bir model ortaya çıkardığını ve bunlardan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yerinden edilmiş çocuklar ile ilgili en iyi şekilde hizmetlerin nasıl sağlanacağına dair çok şey öğrendik" dedi.



Tüm dünyayı derinden yaralayan Aylan bebek ile ilgili olarak konuşan IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ise "Herkes tek tek Türkiye'ye yaptıkları için teşekkür ediyor. Eğer Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla gerçekten daha büyük felaketlerin önüne geçilmiş oldu" dedi. IPA'nın gelecek dönem başkanı olan Prof.Dr. Enver Hasanoğlu "IPA, Türkiye Milli Pediatri Derneği'ni bir model olarak gösterdi. Bu nedenle bir Türk olarak ben çok gururluyum" dedi.

Avrupa ülkeleri mülteci çocuklar konusunda sınıfta kaldı!





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da Türkiye'nin yaklaşık 9 yıldır 3.6 milyon Suriyeliye ve başka ülkelerden göç etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yaptığını belirterek "Bu ev sahipliğinin birçok tarafı var. Politik tarafları haricinde bu insanlar buradayken başta çocuklar olmak üzere 'Hangi hizmetleri verebileceğiz?', 'Bu hizmetlerin kalitesi ne olacak?' gibi işin insani tarafları gündeme geliyor. Türkiye şu anda dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması nedeniyle herkesin yaptıklarını merak ettiği bir ülke konumunda" dedi.

IPA'nın Dış İlişkiler Direktörlüğünü bir yıldır yürüten Kerem Hasaoğlu'nun babası, geçtiğimiz günlerde dünyadaki 5 pediatri uzmanından biri olarak kabul edilen Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA'nın dönem başkanlığına seçilmişti.