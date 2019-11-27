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Erdoğan'ın 'ı kabul etti

, Başkanlık Konseyi Başkanı ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.11.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.


Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.


Basına kapalı görüşme 2 saat 15 dakika sürmüş, görüşme sonrası Erdoğan ve beraberindeki heyet, Libya heyeti ile yemek yemişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
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