Pilotluktan olursun aç-susuz kalırsın

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Konya'dayürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli B.T, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nde uçtuğu sırada örgütle bağını koparmasından sonra, FETÖ mensubu olduğunu öne sürdüğü bir doktorun verdiği sağlık raporu nedeniyle malulen emekli edildiğini öne sürdü.* Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada filo harekat subayı olan eski albay E.G'nin çeşitli bahanelerle herkesin içinde kendisine hakaret ettiğini ileri süren B.T, "Uçuşlarımın çok iyi olmasına rağmen devre sonuncusu olarak mezun oldum ve F-16 uçaklarla uçmaya hak kazanamadım. Bu süreçte FETÖ'cülerin benden vazgeçtiklerini anladım. 133. Filo'da da pasifize edildim" dedi.* O dönemde "Murat" kod adlı mahrem imamın kendisine hitaben, "Bizimle ilişkini koparırsan şu an sana yapılan az bile. Pilotluğunu dahi elinden alırız, aç susuz ortadan kalırsın." dediğini anlatan itirafçı, kendisine yönelik baskıların arttığı zamanda E.G'nin evine ani bir baskın gerçekleştirdiğini ileri sürerek, "E.G. eşiyle evime geldi. Bütün odaları, her yeri aradılar. Bu olay üzerine sinir krizi geçirdim ve E.G. ile yaka paça birbirimize girdik" ifadelerini kullandı.* B.T, 2 Eylül 2013'te yıllık sağlık muayenesi Eskişehir'de olmasına rağmen, Ali Onur A'nın ısrarıyla Ankara Etimesgut Askeri Hastanesi'ne gittiğini, Ali Onur A'nın sağlık kontrolünden geçmesine karşın eski tabip binbaşı M.A'nın "Kalbinde sorun olduğu" gerekçesiyle olumsuz rapor verdiğini, böylece malulen emekli edildiğini anlattı.