Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Pilotluktan olursun aç-susuz kalırsın

Pilotluktan olursun aç-susuz kalırsın

’nda uçan eski pilot itirafçı oldu: Örgütle bağımı kopardım. ’cü doktorun raporuyla malulen emekli edildim

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Pilotluktan olursun aç-susuz kalırsın
Konya'da yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli B.T, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nde uçtuğu sırada örgütle bağını koparmasından sonra, FETÖ mensubu olduğunu öne sürdüğü bir doktorun verdiği sağlık raporu nedeniyle malulen emekli edildiğini öne sürdü.
* Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada filo harekat subayı olan eski albay E.G'nin çeşitli bahanelerle herkesin içinde kendisine hakaret ettiğini ileri süren B.T, "Uçuşlarımın çok iyi olmasına rağmen devre sonuncusu olarak mezun oldum ve F-16 uçaklarla uçmaya hak kazanamadım. Bu süreçte FETÖ'cülerin benden vazgeçtiklerini anladım. 133. Filo'da da pasifize edildim" dedi.
* O dönemde "Murat" kod adlı mahrem imamın kendisine hitaben, "Bizimle ilişkini koparırsan şu an sana yapılan az bile. Pilotluğunu dahi elinden alırız, aç susuz ortadan kalırsın." dediğini anlatan itirafçı, kendisine yönelik baskıların arttığı zamanda E.G'nin evine ani bir baskın gerçekleştirdiğini ileri sürerek, "E.G. eşiyle evime geldi. Bütün odaları, her yeri aradılar. Bu olay üzerine sinir krizi geçirdim ve E.G. ile yaka paça birbirimize girdik" ifadelerini kullandı.
* B.T, 2 Eylül 2013'te yıllık sağlık muayenesi Eskişehir'de olmasına rağmen, Ali Onur A'nın ısrarıyla Ankara Etimesgut Askeri Hastanesi'ne gittiğini, Ali Onur A'nın sağlık kontrolünden geçmesine karşın eski tabip binbaşı M.A'nın "Kalbinde sorun olduğu" gerekçesiyle olumsuz rapor verdiğini, böylece malulen emekli edildiğini anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pilotluktan olursun aç-susuz kalırsın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN