Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Terör örgütü YPG/PKK'dan sivil katliam planı

örgütü /'dan sivil katliam planı

örgütü /, Deyrizor'da işgal ettiği bir sığınmacı kampını yaktı. Terör örgütünün yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 18:53
Terör örgütü YPG/PKK'dan sivil katliam planı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Deyrizor kırsalında Cizre Elbuhamit köyünün yakınında 200 ailenin kaldığı kampı ateşe verdi.

Bir örgüt üyesinin ölü bulunmasının intikamını almayı amaçladığı öğrenilen YPG/PKK'nın yakındaki 300 çadırlık kampı da yakmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu kampta Deyrizor'un rejim kontrolündeki bölgesinden kaçanlar barınıyordu. Yangından sonra kamp sakinleri, civardaki köylere kaçtı.

YPG/PKK, daha önce de işgal ettiği kampları ve sivillere ait tarım arazilerini kundaklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütü YPG/PKK'dan sivil katliam planı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN