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'''de can güvenliği yok'' diyenlere turistlerden cevap

İki yabancı , çektikleri bir videoda "'de can ve mal güvenliği yok" diyenlere yanıt verdi. Videoda, Türkiye'nin can ve mal güvenliği konusunda son derece güvenilir olduğu ve Türk insanının dünya üzerinde misafirperverlik ve çocuklara karşı davranışında ilk sırada yer aldığını ifade edildi.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 12:48
''Türkiye'de can güvenliği yok'' diyenlere turistlerden cevap

İki yabancı turistin sosyal medyada paylaşığı video günün en çok izlenen videolarından biri oldu. Son günlerde özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da diline doladığı "Türkiye'de mal ve can güvenliği yok" kara propagandasına turistler yanıt verdi.

"TÜRKİYE İLK SIRADA YER ALIYOR"

İki turist, Türkiye'nin can ve mal güvenliği konusunda son derece güvenilir olduğunu ve Türk insanının dünya üzerinde misafirperverlik ve çocuklara karşı davranışında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

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''Türkiye'de can güvenliği yok'' diyenlere turistlerden cevap
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