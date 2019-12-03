Milli boksör o olayla ilgili konuştu

Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran Milli Boksör Adem Kılıççı, Sarallar grubuna mensup arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği gece külünde tartışma yaşamış, kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada, polis olan şahsın Kılıçcı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildiği haberleri gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adem Kılıçcı, Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında dava açıldığı belirtilmişti. Hazırlanan iddianamede, iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendiği kaydedilmişti.

"TARAFLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Olaylar ardından Adem Kılıççı SABAH'a açıklamalarda bulundu. Kılıççı şunları söyledi: "Olay gecesi ben başka bir arkadaşımla bahsi gecen mekâna gittim. Adı geçen kişilerle de mekânda karşılaşıp ayaküstü muhabbet edip zaman geçirdim. Olayın nasıl çıktığını görmedim, lavabodaydım. Lavabodan çıkıp mekâna döndüğümde kavgayı gördüm ve ne olduğunu anlamadan önce uzaktan bir süre izledim. Mekânın güvenlik görevlileri tarafları ayıramayınca duyarlı her insanın yapacağı gibi ben de tarafları sakinleştirmeye çalıştım.

Ben gittiğimde kavganın hararetli kısmı zaten bitmişti. Güvenlik, tarafları ayırmaya çalışıyordu. Ben de güvenliğe yardım ettim. Asla elime bir şişe veya herhangi bir cisim almadım.





"ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI"

Polise karşı kesinlikle şiddet içerikli bir temasım olmadı. Tüm bunlar mekanın kamera kayıtlarında açıkça görülüyor. Ortam karanlıktı. Tahminimce polis memuru olduğunu sonradan öğrendiğim şahıs ortamda yalnızca beni tanıdığı için olay gecesi ifadesinde benim adımı vermiş. Zaten birkaç gün sonra şikâyetini geri aldı.

Dosyada kamera görüntüleri var, muhtemelen izlemiş ve benimle bir alakası olmadığını görünce pişman olmuştur. Zaten birlikte eğlendiği arkadaşlarının ifadesinde de benim bir eylemim olmadığı mevcut… Hiç alakam olmayan bir olayla ilgili iyilik yaparken birden anlamadığım şekilde şüpheli konumuna düştüm. Bu önemli değil, nasılsa gerçek anlaşılır, adalet tecelli eder.

"POLİS OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDUM"

Bizler devletin polisine, askerine saldıracak insanlar değiliz. Yardım etmeye çalıştığım kişinin ne iş yaptığını sormadım doğal olarak... Mekânda eğlenen herhangi biriydi... Polis olduğunu bile bilmiyordum."