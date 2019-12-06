Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan 'in ailesine taziye telefonu

Başkan , Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Özdemir'in ailesini arayarak taziyelerini iletti

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.12.2019 18:04 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 18:11
Başkan Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Görüşmede, Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN