Haberler

Galeri

Ceren Özdemir'in sınıfında gözyaşları sel oldu! Üniversiteden yeni karar

Ceren Özdemir'in sınıfında gözyaşları sel oldu! Üniversiteden yeni karar

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren'in adının verileceği açıklandı. Arkadaşları Ceren'i çok sevdiği 'You raise me up' adlı şarkıyla uğurladı.