Asansör rantında son adım: Bakırköy

SABAH, CHP'li belediyelerin bulunduğu kentlerde asansör denetimlerinin CHP'li yöneticilerin yönlendirmesi ile AND adlı firmaya verilerek milyonluk rant sağlandığını ortaya çıkarmıştı. CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'un asansör denetimlerinin AND'ye verilmesi için belediyelerde yaptığı pazarlığın da ortaya konulduğu skandal sürüyor. Asansör rantında son adım İstanbul Bakırköy'de atıldı. Asansörlerin yıllık denetimini İstanbul Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO) yaptığı Bakırköy'de yeni bir teklif verildi. Özkan ve Özkoç, 11 Eylül'de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da 2020 yılı denetimi için AND firmasının teklifini Bakırköy Meclisi'nin onayından geçirdi ve yetki aldı. Gelişmelerden rahatsız olan MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç "İstanbul'da bize de bu yönde duyumlar geliyor. Kadıköy, Kartal, Beşiktaş ve Bakırköy ilçelerinin denetimlerini yapıyoruz. Diğer CHP'li belediyelerde denetimleri AND yapıyor" demişti. Rantın Türkiye genelinde yıllık 500 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.