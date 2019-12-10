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’a gelen rahatsızlandı

Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili , ’da katıldığı bir yemek sonrası rahatsızlandı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 15:25
Diyarbakır’a gelen Köksal Toptan rahatsızlandı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi' kapsamında, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, program sonrası beraberindekilerle yemek için gittiği restoranda kısa süreli rahatsızlık geçirdi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Diyarbakır’a gelen Köksal Toptan rahatsızlandı
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