Yeni AKM hızla yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat'ta temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı hızla devam ediyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu, mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin genel inşaatının yüzde 20'si, kaba inşaatının ise yüzde 60'ı tamamlandı. 5 bloktan oluşacak yeni AKM, 29 Ekim 2020'de Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete girecek. 2 bin sanatseverin davetli olacağı açılış Devlet Opera ve Balesi ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahneye koyacağı birbirinden farklı temsillerle iki hafta sürecek. Tasarımı kırmızı kubbe şeklinde yapılan AKM'nin ek yapılarının çatısı ise yeşil ve çevre dostu olacak şekilde inşa edilecek. Dünyanın sayılı kültür sanat merkezleri arasın girecek yeni AKM binasında; 2 bin 500 kişilik büyük salon, 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu ve 885 araçlık bir otopark bulunacak. Dışarıdakiler de dev ekrandan programları izleyebilecek.Yüz bin metrekare alana büyük bir kompleks olarak inşa edilen yeni AKM'nin mimarisinden içindeki ses düzenine kadar kullanılan tüm malzemeleri yerli olacak. Açılışta davetlileri AKM'nin tarihini eski dekor ve kostümlerle anlatan sergi karşılayacak. AKM'nin açılışında Mimar Sinan operasını besteleyecek sanatçı Hasan Uçarsu, Mimar Sinan'ın bugün bile eserlerinin etkilemesinin zamanının ötesine seslenmiş olmasıyla ilgili olduğunu söyleyerek, "Şimdi böylesi bir sanat anlayışı olan birisi üzerine bir beste yaparken bunu gözetmezseniz olmaz. Sadece bir açılış gecesi için bir beste yapma derdinde değilim. Kalıcı bir eser üretmenin peşindeyim. Hem bu açılışa layık olsun hem de bu opera yıllarca sahnelenebilsin istiyorum" ifadelerini kullandı.