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  • İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı

’un sembolü olacak ’nde sona yaklaşıldı

Çamlıca Kulesinin yapımında artık sona yaklaşıldı. Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülürken, sosyal alanları barındıran blokların yerleştirilmesi devam ediyor. Kulenin yapımında gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:18
İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı

Kulenin dış cephesindeki son parçaların da monte edildiği görülüyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor.

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İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı

Şantiye alanında kulenin son bloğunun da yapıldığı görüldü. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği kulenin son hali ise havadan görüntülendi.

İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı
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İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı
İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı
İstanbul’un sembolü olacak Çamlıca Kulesi’nde sona yaklaşıldı
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