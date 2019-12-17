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Son dakika 'tan açıklaması! Samsung Türkiye flaş iddiaya cevap verdi

'nun haksız rekabetten dolayı 'a para cezası kesmesinden sonra yaşanan gelişmeler gündeme damga vurdu. Google konuyla ilgili açıklama yapmış, uzlaşma sağlanmaması durumunda 'de yeni çıkacak cihaz modellerinin onayını durdurmak zorunda olduğunu belirtmişti. Bununla birlikte konuyla ilgili olarak hakkında flaş bir iddia gündeme gelmişti. Samsung'un, Google ile yaşanan gelişmelerinden dolayı yeni telefon sevkiyatlarını durdurduğu ileri sürülmüştü. Samsung Türkiye'den söz konusu iddia hakkında resmi açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 18:13
Son dakika Samsung'tan Türkiye açıklaması! Samsung Türkiye flaş iddiaya cevap verdi

Gündeme düşen iddiada, Samsung'un ülkemizde Google ile yaşanan son gelişmelerden dolayı 16 Aralık itibarıyla Türkiye'ye telefon sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ileri sürülmüş. Uzlaşma sağlanması durumunda Samsung telefon sevkiyatının devam edeceği söylenmişti.

Bu iddia sosyal medya ve birçok yerde konuşuldu. Samsung'tan iddia hakkında resmi açıklama geldi.

Samsung Türkiye'nin açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Samsung Electronics Türkiye"

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Son dakika Samsung'tan Türkiye açıklaması! Samsung Türkiye flaş iddiaya cevap verdi
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