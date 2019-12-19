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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına sert müdahale

Genel Başkanı 'nun katıldığı açılış töreni öncesinde pankart açmak isteyen bir kadına güvenlik görevlileri ve korumalar sert bir şekilde müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadının pankartı açılamadığı için üzerinde ne yazdığı da görülemedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 15:17
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına sert müdahale

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi "Komşu Masaö açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

Şişli'de Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılışta pankart açmak isteyen kadına sert müdahale


NE YAZDIĞI GÖRÜLMEDİ

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına sert müdahale
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