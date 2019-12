Son dakika haberi: Mansur Yavaş’ı FETÖ aday yaptı!

CHP'li Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li Sinan Aygün'den, CHP'li Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu: Benden 25 milyon TL rüşvet istedi!



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, "Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptım. Yavaş'a CHP'den adaya olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay istihbaratta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı." İfadelerini kullandı.

İşte Sinan Aygün'ün o açıklamaları;



ZEKERİYA ÖZ BENİM MÜEBBETİMİ İSTEDİ

Ben FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet, 25 yıl ceza istediler, 11 yıl 4 ay, gittim. Sonra yargıya güvendim. Bunu niye anlatıyorum, o Zekeriya Öz alçağı, benim iddianamemin altına müebbet yazdı, o zaman ağırlaştırılmış müebbet aldım ben, istediler daha doğrusu. Bu kararı uygulamış olsaydı ben 11 Mart 2009'da idam edilmiş olacaktım. Ne yaptık biz, Yargıtay'a gittik Anayasa Mahkemesi'ne gittik, uğraştık. 2019 itibariyle beraat ettik. Ben FETÖ'cü olsam şu an size ilk defa söylüyorum, benim o zaman el konulan mallarımı ben geri alamazdım.



MANSUR YAVAŞ BİR YERLERDEN TALİMAT ALIYOR

Ben o binayı komple 550 milyona satıyorum rantı dahil 550 milyon satıyorum bu binayı parası varsa gelir alır parası yoksa yine bir yerlere mektup yazar bir yerlerden medet umar o bir yerlerden gelen mektupla otobüs almaya çalışır. Bizim gibi insanlara salma yapar bakın bu benim başıma geldi ama bu ileride kimin başına geleceğini ben çok iyi biliyorum. Bunların açtığı davalardan dolaya 300'e yakın projede dava var. Bu haber çıktı müteahhit arkadaşlarım arıyor bizde de dava var diyor. Artık müşteriler gelirken sizin binanızda dava var mı diye idari mahkemelerine giderek bakıyor. Şuan da ekonomi düzeldi faizler düştü vadeler 10 yıla çıktı tam daire satma zamanımız.



BENİ BELEDİYEYE ÇAĞIRDILAR

Cuma günü beni kız kardeşim vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağırdılar Büyükşehir de Coşkun Bey'in odasında 7-8 meclis üyesi ve Kız kardeşim bir de benim personelim vardı. Bana istinaf konusu açıldı istinafa gidin, istinafa gitmezseniz üst mahkemeye gitmezseniz bu davayı onlar kazanır. Bütün ruhsatları iptal eder Ankara ve Türkiye'de büyük bir kriz olur. Esas konu odalara çeki düzen vermek odalar o kadar keyfi davranıyor ki bakın ben burada bir ihbarda bulunuyorum. Niye her kartele dava açmıyorsunuz Mimarlar Odası benim dava açmadığınız gökdelenlerim var onlara niye dava açılmadı. Acaba ne oldu da onlara dava açılmadı da gidiyorsunuz bazı yerlere dava açıyorsunuz. Bu toplantıda bana devamlı ne vereceksiniz ne kadar vereceksiniz dediler ben de ne amaçla vereyim dedim. Sizde hiç korku yok mu ya burada dinleme cihazı vardır, zaten buraya belediyeye geldiniz burası karışık. Bu nasıl bir konuşma şekli. Ben kimseye bir şey veremem. Bakın işin ilginç yani esas bir şey söyleyeceğim size.



BANA DENETLEME RAPORLARINI MANSUR YAVAŞ VERDİ

Ben inşaatımı aldıktan sonra Sayın Melih Gökçek geldi bir kere denetledi inşaatı. 3 sefer de Mustafa Tuna denetledi. 14 Mayıs'ta, 20 Haziran ve 22 Temmuz'da Mansur yavaş denetledi. 10 Kasım'da ben dilekçe verdim gelin denetleyin dedim. Benim inşaatım yüzde 90 seviyesinde be mübarek adam sen buraya 3 tane adam gönderdin denetlemişsin denetleme raporlarımı vermişsin, aferin sana abim çok güzel inşaat yapmışsın ölçü de doğrudur metre de doğrudur. Elimde belediyeden almış olduğum 8 tane rapor var. Hepsi ölçüldü bunun üçünü Mansur Yavaş'ın ekibi verdi onun zamanında aldım.



BENDEN 25 MİLYON HARAÇ İSTEDİLER

Sonra ben toplantıyı tek ettim, kalktım ofisime geldim. Ofisime geldikten sonra kız kardeşimi iki tane meclis üyesi aradı abinle görüşmek istiyoruz dediler. Geldiler abi sen bize bir rakam söyle de biz bu işi bağlayalım dediler. Neyi bağlayacaksınız bağlayacağınız nedir, siz ne istiyorsunuz sizin derdiniz ne dedim. Benden 25 milyon haraç istediler. Ayağa kalktım hayatımda kimseye haraç vermedim kimseye para vermedim. Benden bu parayı isteyemezsiniz ben size bu parayı vermem dedim çıktı gittiler. Saat 15-35'te geldiler 20 dakika durdu gittiler. Bunların hepsinin görüntüsü var, girişleri çıkışları var. Bu gelen meclis üyelerini hiç tanımıyorum kız kardeşim tanıyor.



BANA İFTİRA ATTI

Mansur Yavaş'a Çarşamba günü mesaj attım başkanım görüşmemiz lazım dedim bir takım şeyler duyuyorum dedim bana geri dönmedi. Daha sonra bana bir mesaj attı Mansur Yavaş, "Sinan Bey hayırdır şantaja mı başladın bizim çerçevemiz hukuk ne diyorsa odur elinizden geleni ardınıza koymayın sizin ve şantaj tehditlerinizden korkacak değilim bilginiz olsun" dedi. "Size hala özel bir husumet duyduğum kanaatindesiniz herhalde anlaşılan böyle olmadığını bilin son sözü her zaman hukuk söyler" dedi.



UĞUR DÜNDAR'A MESAJ ATTIM

Ben bugün Uğur Dündar'a mesaj attım. Sayın Dündar bende Mansur Yavaş'ın olduğu programda iftiralarına belgeleriyle cevap vermek isterdim Sizden beklentim Yayın Yavaşla beraber Yavaşla sizin moderatörlüğünüzde yarın hemen hesaplaşalım.