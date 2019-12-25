İstanbul’un kâbusuna operasyon: 16 şüpheli gözaltına, örgüt elebaşı da aralarında…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde faaliyet gösteren, G.Ö. isimli şahsın liderliğindeki bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

55 FARKLI SUÇ EYLEMİ

Örgütün "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" eylemlerini gerçekleştirdikleri, bu kapsamda bir tekel bayisini silahla basarak işyeri sahibini tehdit etmek suretiyle bahse konu işyerini zimmetlerine geçirdikleri, bu ilçelerde kumarhaneler açtıkları ve yasadışı işlerden haksız kazanç sağlayarak 55 farklı suç eylemine karıştıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, bugün İstanbul merkezli Aydın ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, silah ve bu silahlara ait mühimmatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.