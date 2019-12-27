Rüşvet skandalı CHP’ye zarar verdi

ski

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li milletvekili Mehmet Sevigen aHaber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevigen şunları söyledi:(CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki rüşvet skandalı) Bu olay CHP'ye müthiş zarar vermiştir. Kişiler hata yapıyor. Hepimiz partilere yükleniyoruz. Böyle bir olay olunca Kemal Bey, iki tarafa diyecekti ki gelin bakalım, ikinizin de üyeliğini askıya alıyorum. Siz tartışılırken CHP dövülüyor. CHP'ye oy verenler, afiş asıp bildiri dağıtan, şimdiye kadar CHP'nin iktidarını görememiş insanlar acı çekiyor. Ben de acı çekiyorum. CHP bu kadar yıpratılmayı hak etmedi.Bu durumda CHP Genel Merkezi ses çıkarmıyor. "Kesin kardeşim" diyecek. Kanun neyse o uygulanacak. Genel Merkez diyecek ki "İkiniz gidin kanun önünde hesaplaşın. FETÖ bağlantısı mı, rant bağlantısı mı ne varsa ortaya çıksın." Bu görüntüyü CHP'den uzaklaştırmak lazım.Daha önce de bir deli kuyuya taş attı. Külliye'ye giden CHP'li ile ilgili, Cumhurbaşkanı dedi ki "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum." Kemal Bey, eğer "Hiçbir CHP'li Cumhurbaşkanından icazete alarak bizim partimizde adaylık yapamaz" deseydi, sorun çözülecekti. Şu anda aday olmak isteyen herkesi şaibe altında bıraktı. Gazeteci bu bilgiyi CHP'li milletvekilinden aldığını söylüyor. Gerekirse bu kişi mahkemeye verilerek, bilgileri nereden aldığı açıklanmalı.CHP kolay kurulmadı. Bizim dönemimizde siyaset yapan birçok genç arkadaş, şuanda dışarıda.. Sebebi neydi biliyor musunuz? Baykalcılarla, Muharremcilerle filan siyaset yapmak. Düşmanlık yaparak bu iş olur mu?