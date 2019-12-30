Jandarma sinsi planı bozdu! Ayakkabısının içinde 412 gram esrar çıktı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramalarda bir yolcunun ayakkabısının tabanına özel olarak yerleştirilmiş esrar maddesi bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki Yol Kontrol ve Arama Noktasında, icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında; Diyarbakır-Şanlıurfa istikametinde seyir halindeyken durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yolcu olarak bulunan S.Y. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, araç içerisinde yapılan ve Narkotik Tespit ve Arama köpeği Çiko'nun da kullanıldığı aramada; S.Y. isimli şahsın her iki ayakkabısının iç kısmına yerleştirdiği, özel olarak hazırlanmış tabanlık içerisinde toplam 412 gram esrar ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu maddesinin muhafaza altına alındığı ve şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtilerek, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.