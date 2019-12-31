Annesini TRT Kürdi ekranında görünce dönmeye karar verdi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mekiye Kaya, HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annesini TRT Kürdi ekranlarında görmesi üzerine, kaçırılışından 5 yıl sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bağlar ilçesinden 5 yıl önce, 14 yaşındayken dağa çıkarılan ve geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mekiye Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Annesi Hüsniye Kaya'nın HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemini görüp örgütten kaçarak 5 yıl aradan sonra ailesine kavuşan Mekiye Kaya, ailesiyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.

TRT Kürdi'ye yaşadıklarını anlatan Mekiye Kaya, 5 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesi, babası ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını söyledi. Ayrı kaldığı süreçte ailesinin hiç aklından çıkmadığını ifade eden Kaya, "Zaten kandırıldım, HDP binasına gittim. Beni oradan götürdüler. Doğrudan Suriye'ye geçtim, başka yere gitmedim." dedi.

Kaya, annesinin Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yaptığını TRT Kürdi ekranında gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Annemin eylem yaptığını, oturma eylemi yaptığını TRT Kürdi'den gördüm. Ben de fırsat bulunca, 'Ya ölürüm ya da aileme kavuşurum' dedim. Geldim, aileme kavuştum. Coşkuyla, heyecanla geldim, çok mutlu oldum. Annemin de yüreği rahat etti, benim de. İyi ki aileme döndüm. Her şeyden önce aileme döndüm. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Yeni doğmuş bir bebek nasılsa öyleyim. İnşallah HDP önünde eylem yapan tüm annelerin çocukları da benim gibi evlerine dönerler. Küçücük çocuklar oralarda perişan oluyor, eve dönmelerini çok isterim."