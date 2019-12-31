Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Karabük'te yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Karabük'te yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığa hapis cezası verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.12.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:11
Karabük'te yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 3 ayrı duruşmaya, tutuksuz sanıklar İlim Nur H, Harun B. ve Ahmet D. ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, İlim Nur H'ye isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay, eski asker Ahmet D'ye 4 yıl 2 ay, Harun B'ye de "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Aydın'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN