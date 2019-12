Milletimiz tüm kalbiyle sahip çıktı

PUTİN'DEN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı. 57 bilim insanına ödüllerini veren Erdoğan, özetle şöyle dedi:2002'de bilim insanlarımıza sadece 150 milyon lira destek sağlanırken bu sene verdiğimiz destek 1,8 milyar liraya ulaştı. AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı ilk defa yüzde 1'i aştı. Bu oranı çok daha artıracağız. Ülkemizi dünyadaki tüm bilim insanları için çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. En iyi küresel şirketlerden ve dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacılar Türkiye'ye gelip bizim kurduğumuz altyapılarda çalışmayı tercih ettiler. 98'i Türk 9'u yabancı 127 üst düzey araştırmacı programdan faydalanıyor.Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız. Türkiye'nin otomobili projesinde gerçekten gurur verici, ümit verici her türlü takdire layık bir çalışmanın gerçekleştirildiğini gördük. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla devam edilerek belirlenen tarihte üretime de geçilecektir. 2022'nin sonunda seri üretim. Projenin her aşamasını takip ediyor, çıkan her sorunu çözüyoruz.Bu proje ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir. Türkiye'nin Otomobili, sanayimizi tasarımdan üretime tüm bileşenleriyle geleceğe hazırlama çabamızın müşahhas örneğidir. Projede yer alan herkes gecesini gündüzüne katarak aynı amaç uğrunda emek veriyor. Milletimiz de Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere siparişleri de almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler, ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Milletimizin projeyi böylesine sahiplenmesi, yerli ve teknoloji hamlelerinin başına gelenlerin inşallah devrin otomobilinde tekrarlanmayacağının en büyük ispatıdır.Ülkemizde maalesef istihzayla veya alenen husumetle atılan her hayırlı adımın karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir anlayış bulunuyor. Türkiye'de hayata geçirilmiş hiçbir proje yoktur ki, milletimizin vücuduna 200 yıldır adeta bir kene gibi yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış olsun. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak sürekli yapamazsınız, başaramazsınız diyen şeamet tellallarına rağmen başardık. Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehiri, hep daha büyük projeleri hayata geçirmemiz, hep daha büyük başarılar ortaya koymamızdır.1994'te İstanbul'a Belediye Başkanı olduğum zaman Kanal İstanbul projesi üzerinde çalışmaya başladım. Ve o dönemden itibaren Sayın Binali Yıldırım ile birlikte kendisi Ulaştırma Bakanı olduğunda süratle dedik ki, "Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz." Tabi heyecanımız çok büyüktü. Çünkü Kanal İstanbul ile birlikte biz bir şeyi ispat ediyorduk. O da neydi? İstanbul Boğazı'nı sürekli tehdit eden kazalar ve Montrö'nün ayrı bir siyasi tehdidi. "Bize burada çok daha farklı bir yatırım gerekir" dedik. Bunu da Bilim Teknik'te okuduğumuzda da, "Demek ki doğru istikametteyiz. O zaman bunu yapmamız lazım" dedik.İstanbullulara bu projeyi defaatle takdim ettik. Ne yazık ki hala anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Bunu birinci köprüde yaptılar, ikide yaptılar, üçte yaptılar, Marmaray'da yaptılar, Avrasya Tüneli'nde yaptılar, Osmangazi Köprüsü'nde yaptılar, hepsinde yaptılar. Biz artık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Şu anda dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Bütün bu kanallar sadece bir lüks olsun diye yapılmıyor. Hepsi bir ihtiyaca dayalı olarak yapılıyor.Burada biz Kanal İstanbul'u yaparken iki tane de modern, akıllı şehri bununla beraber inşa edeceğiz. İki yolumuz var. Ya yap-işlet-devret ile yapacağız veya mili bütçeyle yapacağız. Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir. İkisi için de şu anda elimizde imkanlar var. Hayırlı olsun.RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Gelecek yıl Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı olduğunu vurgulayan Putin, "Eminim, bu önemli yıldönümü ikili işbirliğin geliştirilmesinde yeni kazanımlar sağlayacaktır" dedi.