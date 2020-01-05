Libya özel temsilcisi Emrullah İşler SABAH’a konuştu: Meclis kararı sahaya yansıdı

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 2 Ocak'ta Libya'ya asker gönderilmesinin önünü açan tezkereye ilişkin konuştu. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan İşler, tezkere kararının Libya meşru hükümetinin talebi üzerine alındığını belirtirken şunları söyledi.

Türkiye Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler “Libya’nın toprak bütünlüğünden yanayız”

5 ÜLKEDEN DESTEK İSTEDİ

Biz başından beri Libya'nın toprak bütünlüğünü savunduk. Libya'nın meşru hükümeti güvenlik ve askeri sektörün yeterli olmaması nedeniyle Hafter terörüne ve diğer DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadeleyi yürütemiyor. Meşru Libya Hükümeti çok sıkıştığı, Trablus'a Hafter güçleri neredeyse girmek üzere olduğu için 5 ülkeden yardım istedi. ABD, İngiltere, İtalya, Cezayir ve Türkiye. Bu yardımı isterken de 'Libya ile güvenlik işbirliği anlaşması yapan ülkelerden anlaşmaya binaen destek istiyoruz. Libya'nın huzuru ve güvenliği için' dedi. Diğer dört ülke cevap vermedi. Türkiye bu konuda cevap verdi. Meclisimiz de toplanarak büyük çoğunlukla buna onay verdi.

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AMAÇ CAYDIRICILIK

Libya'ya gönderilecek asker sayısının Milli Savunma Bakanlığı ve sahanın ihtiyacına göre belirleneceği Türk askerinin Libya'ya savaşmak için değil caydırıcı rol oynaması için gideceğini kaydeden İşler "Türk bayrağının orada dalgalanması yeterince caydırıcı olacak. Ama herhangi biri hadsizliklikte bulunup Türk güçlerine saldırırsa da en şiddetli şekilde cevabını alır." ifadelerini kullandı. İşler, Türkiye'nin aldığı tezkere kararının şimdiden sahada yansımalarının gözlemlendiğini söyledi.



SİYASİ GELECEĞİ YOK

Libya'da Hafter'in siyasi bir geleceği olmadığını söyleyen İşler, "Bugüne kadar hem terör suçu işledi, hem savaş suçu. Benim tanıdığım Libyalılar Hafter'den nefret ediyorlar. Dolayısıyla bunu bildiğim için herhangi bir geleceğinin olmayacağın ı net bir şekilde söylüyorum. Eğer bu çatışmalarda öldürülmezse kesinlikle savaş suçlusu olarak Libyalılar tarafından yargılanacaktır" dedi.