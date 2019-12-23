Hafter ABD'de katliamdan yargılanıyor! İşte savaş suçu sayılacak fotoğraflar...

İSYANCI GENERAL ABD VATANDAŞI
Libyalı Halife Hafter (76), Arap Baharı sürecinde 2011'de devrilen Libya diktatörü Muammer Kaddafi'nin bir dönem yakınındaki isimlerden biriydi. Hafter, kariyerine Libya Kara Kuvvetleri'nde başladı. Çad ile 1978-1987 yıllarında yaşanan savaşta aktif rol aldı. Libya'nın kaybettiği bu savaşta Çad güçlerine esir düştü.
Hafter daha sonra ABD'ye götürüldü. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndan (CIA) destek aldığı öne sürülen Hafter, burada Kaddafi rejimine muhalefete başladı. ABD vatandaşlığı da aldı. ABD kanunları, ABD vatandaşı bir ismin ülke dışında savaş suçları ya da katliamlara dahil olması durumunda, yabancı ülke vatandaşlarının ABD'de söz konusu şahsa karşı dava açmasına izin veriyor.
Rejime karşı ayaklanmanın başladığı 2011'de Libya'ya döndü. Daha sonra tekrar ABD'ye dönse de 2014'te tamamen Libya'ya yerleşti. Güçlerini ülkenin doğusunda konuşlandıran Halife Hafter, 14 Şubat 2014'te televizyona çıkarak "iktidara el koyduğunu" duyurdu. Meşru hükümet ile ülkenin doğusundaki Tobruk'taki oluşum arasındaki çatışmalar 2014 ilkbaharında patlak verdi. Hafter, Nisan 2019'dan beri Trablus'u ele geçirmeye çalışıyor.
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