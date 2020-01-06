Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Fatih Portakal'dan Libya Tezkeresi hazımsızlığı... Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı

'dan Tezkeresi hazımsızlığı... 'yi emperyalistlikle suçladı

Amerika destekli 'nin haber sunucusu , 'nin 'de söz sahibi olmak için attığı adımlardan en az emperyalist ülkeler kadar çok rahatsız oldu! 'da tarafından tanınan hükümetin isteği üzerine ve o ülkeye de gönderilmesine imkan sağlayan tezkere Portakal'ı gerdi. Libya Tezkeresi'ni hazmedemeyen FOX TV sunucusu Portakal,Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı! Libya'da sivilleri katleden darbeci general Hafter'e ilişkin tek kelime etmeyen FOX TV sunucusu, Türkiye'nin o ülkeye davet ile gittiğini görmezden gelerek skandala imza attı ve "Bu işler için" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 21:24
Fatih Portakal'dan Libya Tezkeresi hazımsızlığı... Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar, bölge üzerinde emelleri olan emperyalistleri olduğu kadar ülkemizdeki sözcülerini de çileden çıkarıyor.

Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalayan Türkiye, doğal olarak bu ülkelerin hedefi haline geldi. Libya Mutabakatı ile dünyaya adeta ders veren Türkiye, bu hamlesi ile içerideki bazı odakların da saldırılarına maruz kalıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Orada ne işimiz var" sözlerinden sonra şimdi de FOX TV sunucusu Fatih Portakal ortaya çıktı.

Fatih Portakal'dan Libya Tezkeresi hazımsızlığı! Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı

Portakal Türkiye'yi bu açıklamalarla suçladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"

Fatih Portakal'dan yine algı operasyonu! Manipülatif bir açıklama daha

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Portakal'dan Libya Tezkeresi hazımsızlığı... Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN