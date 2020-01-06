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MSB'den, "tuzaklanmış " açıklaması

, Harekatı bölgesinde /'li teröristlerce, bir evin girişine tuzaklanan anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının () etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.1.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 18:14
MSB'den, tuzaklanmış EYP açıklaması

Sivilleri hedef alan terör örgütü, Türkiye'nin gerçekleştirdiği harekatlar sebebiyle kaçmak zorunda kaldığı bölgelerde çok sayıda patlayıcı tuzaklıyor. Türk askerleri ve uzmanlar ise, sivilleri de hedef alan tuzaklanmış bu patlayıcıları bir bir imha ediyor.

Son haber Barış Pınarı bölgesinden geldi. Burada da her yer adım adım patlayıcılardan temizlenmeye çalışılıyor.

Anti tank mayını olarak bilinen güçlü bir patlayıcı ile birlikte tuzaklanan EYP, timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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MSB'den, "tuzaklanmış EYP" açıklaması
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