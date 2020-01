Devlet istihbarat olmadan ayakta kalamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın kuruluşunun 93. yıldönümünde "Kale" olarak adlandırılan Ankara Bağlıca'daki yeni karargâh binasının açılışını yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

KRİTİK SÜREÇ: Devlet denilen karmaşık mekanizmanın istihbarat desteği olmadan işlemesi ve ayakta kalması mümkün değil. İstihbarat bilgileri yalnızca savaş değil, barış dönemlerinde de devletin bekası için vazgeçilmez. Bugününe hakim olamayan, geleceğini şekillendiremez. Kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde Milli İstihbarat Teşkilatımızın desteğine daha çok ihtiyaç bulunuyor. Geniş bir coğrafyada gece gündüz fedakarca görev yapan isimsiz kahramanlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Başkan Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılış töreninde önemli açıklamalar

ÜLKEMİZE SAVAŞ AÇTILAR: PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri adeta ülkemize karşı topyekün savaş ilan etmiş durumdalar. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz.

PKK'YA AĞIR KAYIP: Teşkilatımız PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvenli hissettiği yerleri örgütün başına geçirmiştir. Elde edilen istihbaratlar İHA ve SİHA'lar aracılığıyla operasyona dönüştürülerek örgüte çok büyük kayıplar verdirilmiştir. Bu tablo, ülkemizin teknoloji ile istihbaratı bir arada kullanma kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi gösteriyor.

FETÖ'YÜ ÇÖZDÜ: FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u ve mahrem yapılanmasını çözerek devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenebilmesi için gereken altyapıyı oluşturdu. FETÖ'nün yurtdışı ayağına yönelik çalışmalarıyla pek çok örgüt mensubunun iadesini sağlamıştır.

İşte MİT'in Ankara'daki yeni hizmet binası 'Kale'

KAŞIKÇI CİNAYETİ: Cemal Kaşıkçı cinayetinde oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmellikte. Olayın başından sonuna her düğümü hızlı bir şekilde çözerek hem bu kanın üzerimize sıçramasını engellenmiş hem de Türkiye'nin ağırlığını hissettirmiştir.

GELİŞTİRMELİYİZ: Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açık. Bizim de öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şart. Teşkilatımız, istihbarat toplama tecrübesini teknoloji ile harmanlamış ve Suriye örneğinde olduğu gibi sahada fiiliyata dökmüştür.

KORUYUCU KALE: Teşkilat Başkanımızın 'Kale' olarak isimlendirdiği bu yeni karargahın, özellikle de adına yakışır şekilde devletimizin ve milletimizin koruyucu kalelerinden biri olarak hizmet vereceğinden şüphe duymuyorum.

YURTDIŞI FAALİYET: Önümüzdeki dönemde yurtdışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin bir istihbarat yapısı hedefliyoruz. Sorunların üstesinden gelebilmek, devletimizin bekasını ve milletimizin geleceğini güvence altına alabilmek için bu kabiliyete sahip olmaya mecburuz. Üstelik sadece sahada değil, sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor.



LİBYA'DA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPIYOR



* Teşkilatımız, adeta 'akıncı' rolü oynayarak güvenlik güçlerimiz sahaya inmeden önce zemini hazırlamakta. Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

* Teşkilatımız, uluslararası alanda hatırı sayılır, güçlü istihbarat kuruluşları arasında. Türkiye, teşkilatımızın çalışmaları sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ve yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme imkânına kavuştu.



İSTİHBARATTA TEK YETKİLİ MİT



* Teröristlerin ve casusların tespitinde verinin analiz edilmesi, profilleme çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. İstihbarat toplamada hukuki olarak tek yetkili merci durumundaki Milli İstihbarat Teşkilatımızın, veri analizi için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara ulaşabilmesi milli güvenliğimizin bir gereği. Bunun için de devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamalıyız. Teşkilatımız analiz ettiği verileri Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri ve Emniyet gibi kurumlarımızla paylaşacaktır.

* Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği kurumlarımız arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi iç ve dış güvenlik açısından gerekli. Amacımız kurumlar arasındaki istihbarat işbirliğini şahıslar üzerinden yürütülür olmaktan çıkartıp sağlıklı bir mekanizmaya kavuşturmaktır. Bu nedenle önümüzdeki günlerde başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu oluşturduk.



'KALE' DİNLEMELERE KARŞI ÖZEL OLARAK TASARLANDI



MİT'in 'Kale'si yatay mimari esasıyla 5 bin dönüm üzerine kuruldu. Çevre duvarı 10 kilometre olan ve 60 bin ton betonun kullanıldığı bina 4 yılda tamamlandı. Yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili olan bina, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı. Bina, yüksek teknoloji ile akıllı bina esasıyla yapıldı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden çıkarılan derslerle hedef tespit ve tehdit imha yeteneği artırılan binanın, Selimiye Kışlası gibi sembol bir yapı olmasına özen gösterildi. Etkili koordinasyon için tüm birimlerin birbiriyle çalışabileceği geçişkenlikler oluşturuldu.



GÖRÜNTÜ İSTİHBARATI İÇİN TÜBİTAK'A GÖREV



* Veri temini ve görüntü istihbaratı başta olmak üzere teknik istihbaratta gelinen noktayı, görüntü uydularıyla bir adım daha öteye taşımakta kararlıyız. Görüntü istihbaratında daha yüksek mesafeden, daha fazla alanı kapsayan, sürekli izleme imkanı sunan, hava koşullarından bağımsız çalışabilen bir kapasiteye ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Bunun için gereken teknolojinin geliştirilmesi ve uydumuzun bir an önce üretilerek faal hale getirilmesi konusunda TÜBİTAK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın önemli sorumlulukları olduğu ortadadır.