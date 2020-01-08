Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor

Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikili görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım töreni ardından tekrar görüşmeye başladı