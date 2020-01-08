Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor

, Rusya Devlet Başkanı ile görüşüyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.1.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 16:54

Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikili görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım töreni ardından tekrar görüşmeye başladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN