Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerden CHP’ye sert tepki: Terörist Demirtaş'ın tiyatrosuna gideceğinize...

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öyküsünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi.

HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 65 ailenin umutlu bekleyişi 133'üncü gününde de devam ediyor. 133 gündür oturma eylemine devam eden aileler, Edirne Cezaevinde terör suçundan tutuklu bulunan HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı öykü kitabı Devran'ın tiyatro gösterisine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ünlü oyuncu Kadir İnanır'a tepki gösterdi.



"ÇOCUKLARIMIZI PKK'DAN, HDP'DEN İSTEYİN"

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için oturma eylemine katılan Süleyman Aydın, Selehattin Demirtaş'ın tiyatro gösterisine katılan CHP'lileri kınayarak HDP'nin PKK olduğunu belirterek bunu CHP'nin görmemezlikten geldiğini söyledi. Aydın, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi, Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve Selahaddin Demirtaş'ın eşi şimdi siz gidip orada Selahaddin Demirtaş'ın tiyatrosunu canlandırıyorsunuz ve tiyatrosunu izlemeye gidiyorsunuz. Şimdi siz tiyatrosunu yaptığınız kişi kimdir. Bir teröristtir, Pervin Buldan, Selahaddin Demirtaş, siz bunların tiyatrosunu yapacağınıza gelin buraya bu Diyarbakır'da annelerin, babaların tiyatrosunu yapın. Anneler, babalar burada evlatlarına hasrettirler. Sizde hiç vicdan yok mu yani, bu CHP niye böyle yapıyor. Niye gelmiyorsunuz buraya, gelin bizim tiyatromuzu da canlandırın. Niye gelmiyorsunuz burada anneleri, babaları görmemezlikten geliyorsunuz. Ben ilk gün Selahaddin Demirtaş'a rica bulundum. Dedim bak benim oğlumun birinci günüdür dağa götürmüşler. Senden rica ediyorum oğlumu PKK'dan iste. Versinler oğlumu, bana dedi ki, 'Kendi iradesiyle gitmiştir' ve beni tehdit ettiler. Bende boynum bükük eve döndüm, şimdi tiyatrosunu yaptığı kişi kimdir. Selahaddin Demirtaş teröristtir. Selahaddin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen CHP, bu fotoğrafı bence görsün. Bunu görsün, sen kimin tahliyesini istiyorsun teröristtin tahliyesini istiyorsun. Bence onun tahliyesinin isteyeceğine gel buraya, Diyarbakır'da anneler babalar var. Önce bizim çocuklarımızı PKK'dan, HDP'den iste. Senin ittifak yaptığın kişilerdir bunlar, neden gelmiyorsunuz bizi görmemezlikten geliyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu, sen Türkiye'ye taliptin. Biz burada 65 aile buradayız. Sen bizi yönetemiyorsun. Sen nasıl Türkiye'yi yöneteceksin, o yüzden bizim çocuklarımızı gel iste onlardan. Teröristlere artık destek vermeyin, siz teröristlere destek verdikçe bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar" dedi.



"İNŞALLAH ONLARIN DA BAŞINA GELDİ"

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, tiyatroya katılan CHP'lileri ve sanatçıları kınadı. Begdaş, "Bir tiyatro oyunu çıkardılar, Kadir İnanır, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi, bunlar hepsi gidip bir araya geldiler, kurdular. Burası ne peki, buraya 5 dakika gelemezler miydi, bu insanlara destek veremezler miydi? Hepsini kınıyorum, inşallah onlarında başına gelir. Biz burada tiyatro oynamıyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Ben buradan tüm siyasi partililere sesleniyorum, vicdan olan insanlara vicdanları varsa buraya gelip insanlara yardımcı olurlar. Meclisteki bütün partililere sesleniyor buraya gelmeyenlerin de hepsini kınıyorum" şeklinde konuştu.





NE OLMUŞTU?

Kamuoyu önünde inkâr etmelerine rağmen perde arkasında aralarından su sızmayan CHP ve HDP, ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı "Devran" isimli kitabındaki öykülerin Jülide Kural tarafından sahnelendiği okuma tiyatrosuna, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katılmıştı. Tiyatroda Kadir İnanır ve CHP'li Barış Yarkadaş'ın olması da dikkat çekmişti..