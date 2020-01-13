Eski RTÜK üyesi Bildirici’ye ikinci ret

Bildirici, RTÜK Başkanı Şahin'in TÜRKSAT yönetim kurulunda yer alması nedeniyle Üst Kurul üyeliğinin düştüğünü iddia ederek, buna ilişkin RTÜK Başkanlık makamına dilekçe vermiş ve durumun karara bağlanmasını talep etmişti. Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bildirici'nin dilekçesinin gündeme alınmaması yönünde karar almıştı. Bu kararı Ankara idare mahkemesine taşıyan Bildirici, yine umduğunu bulamadı. Mahkeme, Bildirici'nin yürütmeyi durdurma istemini reddetti.



BİLDİRİCİ'NİN ÜYELİĞİ NASIL DÜŞMÜŞTÜ?

CHP Kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Bildirici, Üst Kurul müzakerelerini açıklayarak gizliliği ihlal etmişti. Bildirici, yine 6112 sayılı yasaya aykırı şekilde hem siyasi hem de medya kuruluşlarına karşı tarafsızlığını yitirmişti. TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Bildirici, ayrıca yargı kararlarının uygulanmaması için Üst Kurul toplantılarında karşı oy kullanmıştı.

Üst Kurul kararlarını tanımayan, RTÜK personeline ve üyelerine hakaretler savuran eski üye Bildirici, açık mahkeme kararlarına rağmen MİT tırlarının durdurulması soruşturması ve Musul Başkonsolosluğu baskını ile ilgili verilmiş yayın yasakları kararlarının RTÜK'ün internet sitesinden kaldırılmasını istemişti.