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Son dakika haberi: ile ilgili flaş karar! Wikipedia açılıyor mu?

Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre hakkındaki gerekçeli kararı açıkladı. Söz konusu karar 'ya ulaşınca Wikipedia açılacak. Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, 'de yayımlandı. Bu gelişmeden sonra özellikle sosyal medyada "Wikipedia açılacak mı?" sorusu en çok merak edilen aramalar arasında yer alıyordu.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 07:41
Son dakika haberi: Wikipedia ile ilgili flaş karar! Wikipedia açılıyor mu?

Ajanslar tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Anayasa Mahkemesi, Wikipedia hakkında aldığı kararın gerekçesini açıkladı. Bu durum sonucunda Wikipedia açılıyor mu? sorusunun cevabı da belli olmuş oldu. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.

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Son dakika haberi: Wikipedia ile ilgili flaş karar! Wikipedia açılıyor mu?
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