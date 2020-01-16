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Bakan Akar, ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 17:35 ABONE OL
Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Sabah saatlerinde ilk olarak Tümgeneral Bakıri ile görüşen Bakan Akar, daha sonra İranlı mevkidaşı Hatemi ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü
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