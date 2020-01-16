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'da 700 polisle şafak vakti dev operasyonu

'da şafak vakti dev operasyonu. Narkotik Polisi koç başlarıyla kapısını kırdığı evde Galya isimli narkotik köpeği ve özel harekat desteğiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 700 polisle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:38
Bursa'da 700 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursa'da şafak vakti tam 700 polisle yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda koç başlarıyla kapısı kırılan evlerde narkotik köpeği Galya da her yeri didik didik aradı. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

FARKLI BİRİMLER ÇALIŞIYOR

Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 700 polis, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi İncirli Caddesi ve Roman vatandaşların yaşadığı bölgede şafak operasyonu yaptı. Operasyonda Polis Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla açılmayan kapıları kırıp içeri girerken, Çevik Kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri ve narkotik köpeği 'Galya' evleri ve iş yerlerini didik didik aradı. Farklı adreslere eş zamanlı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele yakalandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Gün aydınlanmadan karşısında narkotik polisini gören zanlılar büyük şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü.

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Bursa'da 700 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu
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