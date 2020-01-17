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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

bölgesinde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerine Cumhurbaşkanı başsağlığı dileğinde bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:03 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker ile Ağrı'da şehit olan bir askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

4 ŞEHİT...

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ile Ağrı'da kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

2 ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ve Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazeleri memleketlerine gönderildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
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