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'da düzenlenen operasyonda 2’si üyesi 16 kanun kaçağı yakalandı

'da bu sabah kaçakçılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kanun kaçaklarına yönelik 27 ilçede düzenlenen operasyonda ikisi üyesi 16 şüpheli yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 10:15 ABONE OL
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2’si FETÖ üyesi 16 kanun kaçağı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarından haklarında 2 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 kişinin yakalanması için bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul genelinde 27 ilçede 59 şüphelinin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranması bulunan toplam 16 şüpheli yakalandı.

FİRARİ 43 İSİM...

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 43 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 16 şüphelinin, bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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