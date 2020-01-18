Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Libya konferası kararı!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan konferası kararı!

Başkan Erdoğan, yarın 'nın başkentindeki kritik konferansta yer alacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Türkiye, 'da kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları destekliyor." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 18.1.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Libya konferası kararı!

İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Almanya'nın başkenti Berlin'deki Libya Konferansı'na katılacağı hatırlatılarak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak amacıyla, 19 Ocak 2020 tarihinde Berlin'i ziyaret edeceklerdir.

Türkiye, Libya'da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir. Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır.

Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir.''

Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Libya konferası kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN