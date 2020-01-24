CHP binasını işgal eden eylemcilere ‘terör propagandası’ davası!

İstanbul Şişli'de bulunan CHP İlçe Binası'nı işgal ederek camlarına pankart asan ve TSK tarafından başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eden eylemciler hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 16 Ekim 2019 günü sabah saatlerinde Şişli CHP İlçe Başkanlığı'ndan güvenlik güçlerine ilçe binasının çeşitli şahıslarca işgal edildiğinin ihbar edildiği kaydedildi.

İŞGAL EDİP GÖREVLİLERİ DIŞARI ÇIKARTTILAR

İddianamede, Ali D., Can Ç., Gamze T., Murat Pircan Y., Nupelda Ç. ve Hüseyin Y. isimli şahısların Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe binasının bulunduğu adrese geldikleri, şüphelilerden Ali D., Can Ç., Gamze T. ve halen firari olan Hüseyin Y.'nin bina içerisine girdiği kaydedildi. Diğer şüpheliler Murat Pincan Y. ve Nupelda Ç. ise parti binası önünde kalarak çekim yapmaya başladıkları belirtildi. Yukarı çıkan şüphelilerin parti binasındaki görevlileri binayı boşaltmaları yönünde uyardıkları ve görevlileri binanın dışına çıkarttıkları anlatıldı.

Şüphelilerin sırt çantalarında ve yanlarında getirmiş oldukları 'Devgüç' ibareli pankartları parti binasının ön tarafından görünecek şekilde camlara astıkları ifade edildi. Söz konusu olayın parti görevlilerince güvenlik güçlerine ihbar edilmesi üzerine gelen güvenlik görevlilerin önce parti binasında olan 2 kişiyi, daha sonra 3 kişiyi yakalandığı, pankart asan şüphelilerden Hüseyin Y.'nin ise halen firari olduğu kaydedildi.

AÇIKÇA PKK DESTEĞİ

İddianamede, şüphelilerin pankartlarında açıkça PKK silahlı terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'ye yönelik olarak örgütsel yapılanmasına ve Türkiye'ye yönelik örgütsel tehdidi karşısında devletin ve TSK'nın haklı olarak başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı protesto eder şekilde eylem yaptıkları ve eylemlerini 'Devgüç' isimli örgütün çağrısıyla gerçekleştirdikleri anlatıldı.

Savcılık, Türkiye'ye yönelik silahlı faaliyet yürüten çeşitli örgütlerin haklı operasyonu boşa çıkartmaya yönelik örgütsel çağrı niteliğindeki talimatlara uyarak bu eylemi gerçekleştirdikleri kaydedildi. Şüphelilerin örgütsel talimatla hareket ettikleri, gerçekleştirdikleri bu eylemi de kendi sosyal medyalarında yayınladıkları belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Şüphheliler Ali D., Can Ç., Gamze T., Murat Pircan Y. ve Nupelda Ç.'nin 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan cezalandırılması talep edildi. 5 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.