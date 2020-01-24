Gri listedeki terörist anlattı: Ailem kaçmam için 150 bin lira gönderdi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranırken yakalanan "Nirvana" kod isimli terörist Semra Tunçer hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Tunçer hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" ve" silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.







Örgüte 1990'da henüz 15 yaşındayken Hollanda'da katıldığı belirtilen Tunçer, iddianamede PKK'dan kaçma planını ve yakalanma anını anlattı. Lice'nin Yorulmaz köyünde tanıdığı bir milisten yardım istediğini belirten Tunçer, "Evinde kalmamı riskli bulunca köyün ilerisinde yer alan ağaçlık alanda bir ay kaldım. Bu milis bana yiyecek ve battaniye getiriyordu. Kuzey Irak'ta bulunduğum zamanda babam beni görmek için gelmişti. Bana getirdiği kıyafetlerin arasında ablam telefon numarasını yazıp göndermişti. Saatime bu telefon numarasını kaydetmiştim. Bu numarayı bana yardım eden kişi arayarak ailemle irtibata geçti. Beni Diyarbakır'dan çıkaracak bir kadının olduğunu ve bunun için 150 bin lira para karşılığında anlaştıklarını söyledi. Ailem parayı bu kişiye gönderince kadın da beni almak için 3 kişiyle köye geldi. İstanbul'a gitmek için Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Diyarbakır şehir merkezindeki uygulama noktası yakınlarında durdurulduk. Polisler etrafımızı sardı ve bizi araçtan indirdi" dedi.



İKİ KEZ MÜEBBET TALEBİ İDDİANAMEDE,

Tunçer'in örgütün hiyerarşik yapısında üst kademe yöneticileri tarafından kendisine verilen emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ederek 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği tespit edildiği belirtildi. Tunçer hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" ve" silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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