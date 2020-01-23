KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamındaki kırsal alanlarda tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombaları, 1000 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 adet BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Öteyandan, Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.