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  • KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

'de /KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamındaki kırsal alanlarda tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombaları, 1000 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 adet BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Öteyandan, Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 23.01.2020 19:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 19:52
KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kapan operasyonları zorlu hava koşullarına rağmen aralıksız devam ediyor. Kış şartlarında bile tüm hızıyla süren temizlik harekatında her taşın altına bakılıyor. Operasyonun bugünkü aşamasıyla ilgili olarak valilikten bir açıklama yapıldı.

KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valiliği tarafından yapılan açıklamada,şu bilgilere yer verilid: "İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucularının katılımıyla ilimiz genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonu kapsamında;

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KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

23.01.2020 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Günyazı köyü civarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçundan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri kırsal alanlarında tespit edilen 6 sığınakta yapılan aramada, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 2 adet el bombası, 4 adet büyük tüp,

KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

1000 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 167 adet BKC makineli tüfek fişeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"

KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Öteyandan, Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KAPAN-3 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada pet şişeler içinde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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